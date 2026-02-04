В Бразилии случайно застрелили 22-летнего экс-игрока «Крузейро»
Бывший игрок юношеской команды «Крузейро» Жоао Виктор да Силва Сантуш, известный как Витао, скончался в возрасте 22 лет после огнестрельного ранения, сообщает O Globo.
Бывший футболист был ранен 11 января в Масейо (штат Алагоас) во время празднования дня рождения местной команды, которая принадлежит его дяде. На празднике произошла перестрелка.
Витао провел в коме три недели и умер 3 февраля.
На профессиональном уровне Витао успел поиграть в третьем дивизионе за «Сан-Бернарду».
Среди бывших партнеров Витао по юношеской команде — Отавио Коста и Витор Роке, выступающие за «Палмейрас» и сборную Бразилии.
