Умер бывший тренер сборных СССР и России Владимир Камельзон

На 88-м году жизни скончался заслуженный тренер России Владимир Камельзон

Владимир Камельзон (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В возрасте 87 лет скончался тренер и организатор тенниса Владимир Камельзон. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса России.

Причины смерти Камельзона не уточняются.

Мастер спорта СССР (1965), судья всесоюзной категории (1969), заслуженный тренер Украинской ССР (1975) и заслуженный тренер России (2002) посвятил теннису всю свою профессиональную жизнь.

Камельзон был директором теннисной школы «Белокаменная», являлся членом правления ФТР и председателем ее тренерского совета в 2002–2009 годах. Он стоял у истоков создания ключевых теннисных центров в Донецке, Киеве, Адлере, Красноярске и Москве, закладывая инфраструктурную основу для спорта высших достижений.

В разные годы Камельзон работал с национальными сборными СССР, России, Украины и Узбекистана. Среди его воспитанников — известные теннисисты: Марина Крошина, Елена Елисеенко, Александр Коляскин, Дарья Гаврилова, Татьяна Панова. Он также принимал активное участие в организации крупных международных турниров в Санкт-Петербурге, включая ATP St. Petersburg Open и WTA St. Petersburg Ladies Trophy.

За многолетний вклад Камельзон был награжден почетным знаком «За развитие физической культуры и спорта» (2008) и трижды становился лауреатом Русского кубка (2004, 2007, 2010).