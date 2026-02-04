Сменившая гражданство Потапова выбила Захарову с турнира WTA в Клуж-Напоке

Сменившая гражданство Потапова выбила россиянку с турнира в Румынии

Действующая чемпионка турнира Потапова одержала волевую победу над Захаровой и вышла в четвертьфинал

Анастасия Потапова (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

Во втором круге Захарова, 107-я ракетка мира, встречалась с Анастасией Потаповой (58-й), сменившей в прошлом году спортивное гражданство с российского на австрийское, и проиграла со счетом 6:1,4:6, 3:6.

В четвертьфинале Потапова сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек или румынкой Сораной Кырстей.

Захарова была единственной российской теннисисткой в основной сетке турнира в Клуж-Напоке.

В прошлом году турнир выиграла Потапова.