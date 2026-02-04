 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 4,15 2 4,3 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,3 x 5,4 2 10,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 2,9 x 3,1 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,6 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,4 x 3,55 2 2,1 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,2 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,23 x 6 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Сменившая гражданство Потапова выбила россиянку с турнира в Румынии

Сменившая гражданство Потапова выбила Захарову с турнира WTA в Клуж-Напоке
Действующая чемпионка турнира Потапова одержала волевую победу над Захаровой и вышла в четвертьфинал
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

Во втором круге Захарова, 107-я ракетка мира, встречалась с Анастасией Потаповой (58-й), сменившей в прошлом году спортивное гражданство с российского на австрийское, и проиграла со счетом 6:1,4:6, 3:6.

В четвертьфинале Потапова сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек или румынкой Сораной Кырстей.

Захарова была единственной российской теннисисткой в основной сетке турнира в Клуж-Напоке.

В прошлом году турнир выиграла Потапова.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA смена гражданства Анастасия Потапова
Материалы по теме
Украинcкая теннисистка отказалась пожать руку венгерке на турнире WTA
Спорт
14-летнюю теннисистку отстранили за недостойное поведение на сборах
Спорт
Шнайдер ответила на критику украинской теннисистки Олейниковой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
МИД анонсировал в «ближайшее время» публикацию доклада о судьбе ДСНВ Политика, 16:43
Убитого сына Каддафи похоронят в городе Сирт в Ливии Политика, 16:40
МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область Политика, 16:38
Умер бывший тренер сборных СССР и России Владимир Камельзон Спорт, 16:36
«Дом.РФ» оценил доли миллениалов и зумеров среди заказчиков частных домов Недвижимость, 16:34
В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером» Политика, 16:32
МИД ОАЭ заявил о надежде на прогресс в переговорах по Украине Политика, 16:28
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх Спорт, 16:27
Прощание с Георгием Портным пройдет 5 февраля Общество, 16:24
Умерла актриса Ольга Чиповская Общество, 16:20
Кибовский назвал «внутренне противоречивым» обвинение во взятках Общество, 16:19
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Mazda против Lada. Главные тренды российского авторынка в 2026 году Авто, 16:15
Роспотребнадзор выступил за жесткое регулирование работы надувных батутов Общество, 16:15