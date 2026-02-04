 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Реклама
Спорт⁠,
0

Петросян фразой «была совсем без ноги» рассказала об отборе на Игры

Фигуристка Петросян рассказала о травме перед отбором на ОИ в Пекине
Фигуристка рассказала, как три недели не могла нормально тренироваться из-за боли и отека, но смогла восстановиться за несколько дней до старта
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Трехкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян рассказала, что в сентябре 2025 года выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине с травмой. Об этом она сообщила в документальном сериале «Метод Тутберидзе» на платформе Okko.

По словам Петросян, за три недели до турнира у нее начались проблемы с голеностопом из-за конька. Конькобежный ботинок сильно давил, из-за чего нога опухала, что делало невозможным не только прыжки, но и полноценное скольжение. «Я была совсем без формы, без ноги, считай. Просто очень сильно все болело, и прыжки не чувствовала из-за этой боли. Не представляла, как я смогу даже достойно проскользить программу, не то что отпрыгать», — призналась фигуристка.

Переломный момент наступил за несколько дней до вылета в Пекин, во время тренировок в Красноярске.«Я наконец-то почувствовала ногу впервые за долгое время и смогла с ней работать и контролировать движения», — добавила Петросян.

Несмотря на неидеальную форму, ей удалось выиграть отбор, став единственной российской одиночницей, получившей право выступить на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в феврале 2026 года.

Екатерина Халимовская
Аделия Петросян фигурное катание Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
