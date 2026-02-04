Тутберидзе рассказала о проблемах Петросян со здоровьем за месяц до Игр
У фигуристки Аделии Петросян в начале января обострились проблемы со здоровьем, она жаловалась на боль и скованность в движениях, рассказала Okko тренер спортсменки Этери Тутберидзе.
По словам тренера, Петросян вернулась к тренировкам после Нового года, и со 2 по 4 января «прям здорово прыгала и собирала контент из трех ультра-си».
«Пятого числа она вышла на утреннюю тренировку — все болит, ничего не помогает. Она говорит: «Не могу, у меня сковывает движения, все болит», — сказала Тутберидзе.
Тутберидзе отметила, что тренеры не могут точно знать, насколько фигурист может терпеть конкретную боль, но если он говорит, что ему ничего не помогает, и не выходит на лед, то выпадает из процесса на две недели и надо заново собирать ему прыжки.
Трехкратная чемпионка России Петросян и Петр Гуменник выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе.
