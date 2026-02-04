Тутберидзе рассказала о проблемах Петросян со здоровьем за месяц до Игр

Тренер заявила, что три дня после Нового года Петросян успешно тренировалась и справлялась с прыжками, но потом начала жаловаться, что у нее все болит и она ничего не может. Фигуристка 17 февраля начнет выступление на Олимпиаде

Аделия Петросян и Этери Тутберидзе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У фигуристки Аделии Петросян в начале января обострились проблемы со здоровьем, она жаловалась на боль и скованность в движениях, рассказала Okko тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

По словам тренера, Петросян вернулась к тренировкам после Нового года, и со 2 по 4 января «прям здорово прыгала и собирала контент из трех ультра-си».

«Пятого числа она вышла на утреннюю тренировку — все болит, ничего не помогает. Она говорит: «Не могу, у меня сковывает движения, все болит», — сказала Тутберидзе.

Тутберидзе отметила, что тренеры не могут точно знать, насколько фигурист может терпеть конкретную боль, но если он говорит, что ему ничего не помогает, и не выходит на лед, то выпадает из процесса на две недели и надо заново собирать ему прыжки.

Трехкратная чемпионка России Петросян и Петр Гуменник выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе.