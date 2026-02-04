Швейцария оказалась единственным кандидатом на зимнюю Олимпиаду-2038

Сейчас Швейцария ведет «привилегированный диалог» с МОК о проведении зимних Игр. Эта Олимпиада может стать третьей в истории страны

Фото: Владимир Смирнов / ITAR-TASS / ТАСС

На проходящей в Милане сессии в преддверии Олимпийских игр глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору хозяев зимних Игр Карл Штосс заявил, что Швейцария является единственной страной, заинтересованной в проведении зимних Игр 2038 года.

«Швейцария-2038 ведет привилегированный диалог с МОК как единственная сторона, заинтересованная в проведении зимней Олимпиады. Этот диалог может перерасти в целевой диалог и выбор столицы Олимпиады», — заявил Штосс, чьи слова приводит «РИА Новости».

Этот особый формат переговоров означает, что у Швейцарии есть исключительное право проведения Игр без конкурса с другими странами, если страна выполнит все требования МОК, включая получение гарантированной политической поддержки. По его словам, этот «целевой диалог» может начаться на исполкоме МОК в декабре 2026 года. Если до конца 2027-го договориться со Швейцарией не получится, МОК начнет искать других кандидатов на проведение этих Игр.

Согласно словам Штосса, церемония открытия запланирована в Лозанне, где расположена штаб-квартира МОК, а закрытие — в Берне.

Швейцария дважды принимала зимние Олимпийские игры — в 1928 и 1948 годах, оба раза в Санкт-Морице.