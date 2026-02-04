Кучерова назвали второй звездой дня в НХЛ за гол и ассистентский хет-трик

В тройку звезд дня вошли форварды Бо Хорват («Айлендерс»), Кучеров («Тампа») и Джарвис («Каролина»)

Никита Кучеров (справа) (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял второе место в списке лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнований.

У россиянина шайба и три результативные передачи в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3 после овертайма). Кучеров сравнялся с Хенриком Седином по числу сезонов с 60 передачами (по шесть). Больше таких сезонов в лиге среди игроков не из Северной Америки было только у Яромира Ягра (8) и Петера Штястны (7).

Также Кучеров в 39-й раз в карьере набрал в матче НХЛ четыре очка.

Всего на счету россиянина 29 голов и 61 передача в текущем сезоне (он третий среди бомбардиров и второй среди лучших ассистентов лиги).

Лучшим игроком дня стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват (две шайбы и голевой пас в матче с «Питтсбург Пингвинз» — 5:4 после овертайма), третьей звездой признали форварда «Каролина Харрикейнз» Сета Джарвиса (дубль в ворота «Оттава Сенаторз» — 4:3).