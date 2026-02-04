В НБА состоялся обмен с участием одного из лучших снайперов в истории

Джеймс Харден сменил уже пять клубов НБА, «Кливленд» станет его шестой командой

Джеймс Харден (Фото: Tim Warner / Getty Images)

«Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс» договорились об обмене, в рамках которого 11-кратный участник Матча всех звезд Джеймс Харден продолжит карьеру в Огайо. В обратном направлении отправится разыгрывающий Дариус Гарленд и выбор во втором раунде драфта. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники. Позднее переход в «Кливленд» подтвердил Харден.

Официально сделка по обмену будет оформлена после одобрения НБА и прохождения медосмотров обоими игроками.

36-летний разыгрывающий рассчитывал на долгосрочное продление контракта, однако руководство «Клипперс» отказалось от таких планов, стремясь расчистить платежную ведомость к 2027 году. Харден после обмена заехал на базу клуба и попрощался с сотрудниками команды.

«У нас были потрясающие два с половиной года, — отметил баскетболист. — Мы не достигли тех целей, к которым стремились, но думаю, создали много замечательных воспоминаний, одержали несколько отличных побед и пережили много веселых моментов. В конце концов, это бизнес, и я думаю, что обе стороны получили то, чего хотели, находятся в прекрасном положении и очень довольны. Переход в «Кливленд» — возможность для меня завоевать трофей. У них очень хорошая команда, тренерский штаб. Поэтому, как бы мне ни хотелось остаться в Лос-Анджелесе и попробовать свои силы, но я никогда ничего не выигрывал. Думаю, сейчас у меня немного больше шансов».

В текущем сезоне Харден заработает $39,3 млн, в следующем ему гарантировано лишь $13,8 млн из запланированных $49,2 млн. Баскетболист занимает второе место в списке лидеров НБА по трехочковым броскам за всю историю лиги, а также третье по количеству очков среди действующих игроков. В текущем сезоне он провел 44 матча, в среднем набирая по 25,4 очка при 8,1 передачи и 4,8 подбора. Ранее американец выступал за «Филадельфию», «Хьюстон Рокетс», «Бруклин Нетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Переход в «Кливленд», где он составит пару Доновану Митчеллу, рассматривается как мощное усиление в борьбе за высокие места в плей-офф.

26-летний Гарленд, выбранный «Кливлендом» под пятым номером драфта 2019 года, находится на третьем году пятилетнего контракта на общую сумму $197 млн. В этом сезоне он столкнулся с чередой травм. Игрок пропустил первые семь матчей, восстанавливаясь после операции на пальце ноги, а с 16 января не играет из-за растяжения голеностопа. В 26 проведенных играх он в среднем набирал 18 очков.