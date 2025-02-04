Хоккеист минского «Динамо» Хэмилтон забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ

Хоккеист минского «Динамо» забросил шайбу в свои ворота в КХЛ. Видео

Канадский защитник Роб Хэмилтон на отложенном штрафе случайно поразил оставленные собственным вратарем ворота в игре против «Сочи»

Роб Хэмилтон (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Очень курьезная шайба была заброшена в матче регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Сочи».

Минчане забили сами себе. На 14-й минуте на отложенном штрафе в «Динамо» заменили вратаря на шестого полевого игрока. Канадский защитник Роб Хэмилтон сделал неудачный пас назад, и шайба влетела в пустые ворота.

Эта шайба в итоге была записана на форварда Дениса Венгрыжановского, который последним коснулся ее в составе «Сочи».

По итогам первого периода «Динамо» уступает со счетом 0:3.

Хэмилтон провел в нынешнем сезоне 45 матчей и набрал 9 (2+7) очков.

«Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции с 59 очками в 49 матчах. «Сочи» расположился на последней, 11-й строчке, набрав 36 очков в 51 встрече.