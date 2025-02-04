Хоккеист минского «Динамо» забросил шайбу в свои ворота в КХЛ. Видео
Очень курьезная шайба была заброшена в матче регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Сочи».
Минчане забили сами себе. На 14-й минуте на отложенном штрафе в «Динамо» заменили вратаря на шестого полевого игрока. Канадский защитник Роб Хэмилтон сделал неудачный пас назад, и шайба влетела в пустые ворота.
Эта шайба в итоге была записана на форварда Дениса Венгрыжановского, который последним коснулся ее в составе «Сочи».
По итогам первого периода «Динамо» уступает со счетом 0:3.
Хэмилтон провел в нынешнем сезоне 45 матчей и набрал 9 (2+7) очков.
«Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции с 59 очками в 49 матчах. «Сочи» расположился на последней, 11-й строчке, набрав 36 очков в 51 встрече.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории