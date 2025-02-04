Одноклубник Капризова получил самую длительную дисквалификацию в сезоне

Одноклубник Капризова по «Миннесоте» Хартман дисквалифицирован на 10 матчей НХЛ

Форвард «Миннесоты» Райан Хартман дисквалифицирован на десять матчей за грубость

Райан Хартман (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Райан Хартман дисквалифицирован на десять матчей за грубость. Об этом сообщается на сайте лиги.

Американского хоккеиста наказали за грубый фол в матче против «Оттавы Сенаторз» (0:6) 1 февраля. 30-летний Хартман во время одного из вбрасываний навалился на форварда соперников Тима Штюцле, в результате чего немец ударился головой о лед и получил рассечение. Хартман получил матч-штраф за свой фол.

Из-за этой дисквалификации Хартман лишится $487,8 тыс. из своей зарплаты, эта сумма будет направлена в фонд экстренной помощи игрокам лиги.

Десять матчей — это самая длительная дисквалификация в нынешнем сезоне. В декабря форвард «Рейджерс» Мэтт Ремпе получил восемь матчей также за грубость.

Хартман в нынешнем сезоне набрал 17 (7+10) очков в 48 матчах. Лидером «Миннесоты» является российский форвард Кирилл Капризов.