Одноклубник Капризова получил самую длительную дисквалификацию в сезоне
Форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Райан Хартман дисквалифицирован на десять матчей за грубость. Об этом сообщается на сайте лиги.
Американского хоккеиста наказали за грубый фол в матче против «Оттавы Сенаторз» (0:6) 1 февраля. 30-летний Хартман во время одного из вбрасываний навалился на форварда соперников Тима Штюцле, в результате чего немец ударился головой о лед и получил рассечение. Хартман получил матч-штраф за свой фол.
Из-за этой дисквалификации Хартман лишится $487,8 тыс. из своей зарплаты, эта сумма будет направлена в фонд экстренной помощи игрокам лиги.
Десять матчей — это самая длительная дисквалификация в нынешнем сезоне. В декабря форвард «Рейджерс» Мэтт Ремпе получил восемь матчей также за грубость.
Хартман в нынешнем сезоне набрал 17 (7+10) очков в 48 матчах. Лидером «Миннесоты» является российский форвард Кирилл Капризов.
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