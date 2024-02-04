Умер последний участник финала ЧМ-1958

Курт Хамрин умер в возрасте 89 лет. Футболист большую часть карьеры провел в Италии, где до сих пор входит в десятку лучших бомбардиров национального чемпионата. В сборной Швеции он забил 17 голов в 32 матчах

Курт Хамрин (четвертый слева) в составе сборной Швеции на ЧМ-1958 (Фото: imago / Global Look Press)

Бывший нападающий сборной Швеции по футболу, серебряный призер чемпионата мира 1958 года Курт Хамрин скончался после продолжительной болезни на 90-м году жизни, сообщила пресс-служба Шведского футбольного союза.

Хамрин на протяжении карьеры играл за шведские АИК и «Стокгольм», а также итальянские «Ювентус», «Падову», «Милан», «Фиорентину» и «Наполи». Хамрин до сих пор входит в топ-10 лучших бомбардиров Серии А всех времен — на его счету 190 голов в 400 матчах в 1956–1971 годах, а также возглавляет список лучших бомбардиров «Фиорентины» в официальных матчах (208).

Вингер провел в футбольной сборной Швеции 32 матча и забил 17 голов, а также сыграл два матча за национальную команду по хоккею.

В финале ЧМ-1958 шведы уступили бразильцам со счетом 2:5, в том матче по дублю сделали Пеле и Вава, а еще один гол на свой счет записал Марио Загалло. Из участников той игры Хамрин умер последним.

На счету Хамрина титул чемпиона Италии, два Кубка Италии, Кубок европейских чемпионов, два Кубка обладателей кубков.