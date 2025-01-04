Бывший тренер «Спартака» Уланов вошел в штаб Ларионова в клубе КХЛ «Торпедо»

Бывший тренер «Спартака» вошел в штаб Игоря Ларионова в «Торпедо»

Игорь Уланов, который покинул московский «Спартак» в октябре, стал помощником главного тренера нижегородского клуба КХЛ

Игорь Уланов (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Игорь Уланов вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в «Торпедо». Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба КХЛ.

В то же время команду покинул Эдуард Занковец, контракт с которым был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

55-летний Уланов в октябре покинул московский «Спартак», где был помощником Алексея Жамнова.

Бывший защитник в 1992–2006 годах играл в НХЛ за «Виннипег», «Монреаль», «Эдмонтон» и другие клубы. В качестве тренера он более 10 лет работал в КХЛ в «Спартаке», «Автомобилисте», «Югре», «Ладе» и «Куньлуне».

«Торпедо» сейчас занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 42 очка в 39 матчах.