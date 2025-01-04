Бывший тренер «Спартака» вошел в штаб Игоря Ларионова в «Торпедо»
Игорь Уланов вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в «Торпедо». Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба КХЛ.
В то же время команду покинул Эдуард Занковец, контракт с которым был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
55-летний Уланов в октябре покинул московский «Спартак», где был помощником Алексея Жамнова.
Бывший защитник в 1992–2006 годах играл в НХЛ за «Виннипег», «Монреаль», «Эдмонтон» и другие клубы. В качестве тренера он более 10 лет работал в КХЛ в «Спартаке», «Автомобилисте», «Югре», «Ладе» и «Куньлуне».
«Торпедо» сейчас занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 42 очка в 39 матчах.
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