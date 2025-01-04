Российская сноубордистка ответила на вопрос о смене гражданства

Чемпионка мира по сноуборду Надыршина: не планирую менять спортивное гражданство

София Надыршина, чемпионка мира 2021 года в параллельном слаломе, заявила, что даже не рассматривала возможный вариант сменить спортивное гражданство

София Надыршина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина рассказала «Советскому спорту», что у нее нет планов по смене спортивного гражданства.

«Менять спортивное гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий», — заявила 21-летняя россиянка.

Российские сноубордисты с 2022 года не могут принимать участие в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Надыршина победила в параллельном слаломе на чемпионате мира 2021 года. На том же турнире россиянка стала второй в параллельном гигантском слаломе. На счету россиянки еще две победы на этапах Кубка мира.