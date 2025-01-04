Российская сноубордистка ответила на вопрос о смене гражданства
Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина рассказала «Советскому спорту», что у нее нет планов по смене спортивного гражданства.
«Менять спортивное гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий», — заявила 21-летняя россиянка.
Российские сноубордисты с 2022 года не могут принимать участие в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Надыршина победила в параллельном слаломе на чемпионате мира 2021 года. На том же турнире россиянка стала второй в параллельном гигантском слаломе. На счету россиянки еще две победы на этапах Кубка мира.
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