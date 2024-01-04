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Умер бывший тренер «Балтики» и сборной Украины Леонид Ткаченко

Умер бывший тренер «Балтики» и сборной Украины Леонид Ткаченко
Леонид Ткаченко в 1995 году вывел «Балтику» в топ-дивизион, а в прошлом сезоне помог команде вернуться в элиту. Он умер на 71-м году жизни
Леонид Ткаченко
Леонид Ткаченко (Фото: Официальный сайт ФК «‎Балтика»)

Бывший главный тренер и президент «Балтики» Леонид Ткаченко скончался 4 января в возрасте 70 лет, сообщила пресс-служба калининградского клуба РПЛ.

Ткаченко возглавил «Балтику» в 1995 году и выиграл с ней Первую лигу. Следующий сезон команда завершила на седьмом месте в чемпионате России — это лучшее достижение в истории клуба.

В прошлом сезоне Ткаченко вошел в штаб Сергея Игнашевича и помог команде вернуться в элитный дивизион.

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Ткаченко является рекордсменом среди тренеров «Балтики» по числу матчей.

В ноябре умер Корней Шперлинг, бывший президент и тренер калининградского клуба, который пригласил Ткаченко в команду.

Ткаченко на протяжении тренерской карьеры работал в харьковском «Металлисте», «Анжи», «Соколе» и других командах, был и.о. главного тренера сборной Украины в 1992 году.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Балтика смерть
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