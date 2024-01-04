Умер бывший тренер «Балтики» и сборной Украины Леонид Ткаченко
Бывший главный тренер и президент «Балтики» Леонид Ткаченко скончался 4 января в возрасте 70 лет, сообщила пресс-служба калининградского клуба РПЛ.
Ткаченко возглавил «Балтику» в 1995 году и выиграл с ней Первую лигу. Следующий сезон команда завершила на седьмом месте в чемпионате России — это лучшее достижение в истории клуба.
В прошлом сезоне Ткаченко вошел в штаб Сергея Игнашевича и помог команде вернуться в элитный дивизион.
Ткаченко является рекордсменом среди тренеров «Балтики» по числу матчей.
В ноябре умер Корней Шперлинг, бывший президент и тренер калининградского клуба, который пригласил Ткаченко в команду.
Ткаченко на протяжении тренерской карьеры работал в харьковском «Металлисте», «Анжи», «Соколе» и других командах, был и.о. главного тренера сборной Украины в 1992 году.
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