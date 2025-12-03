Международная федерация гандбола собралась допустить россиян в 2026 году

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года

Фото: Boris Streubel / Getty Images

Международная федерация гандбола (IHF) в 2026 году планирует допустить российские и белорусские сборные до участия в соревнованиях под своей эгидой. Об этом заявил глава IHF Хассан Мустафа, которого цитирует сайт Белорусской федерации гандбола (БФГ).

Федерация приводит письмо Мустафы главе БФГ Владимиру Коноплеву, где тот выражает сожаление об отмене участия женской сборной Белоруссии в международном товарищеском турнире «Зеленый марш» в начале ноября в Марокко.

«Поскольку IHF планирует реинтегрировать национальные команды России и Беларуси в мероприятия IHF начиная с 2026 года, мы высоко оценим ваше терпение и сотрудничество, которые позволят нам работать над заключительными этапами упомянутой реинтеграции», — говорится в письме Мустафы.

IHF отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях после начала военной операции на Украине в 2022 году.

В конце декабря пройдут очередные выборы главы IHF, Мустафа будет пытаться переизбраться на новый срок.