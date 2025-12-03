 Перейти к основному контенту
Бывшая первая ракетка мира Иванович подала на развод со Швайнштайгером

Теннисистка и футболист были женаты с 2016 года, у пары трое сыновей
Бастиан Швайнштайгер и&nbsp;Ана Иванович
Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович подала заявление на развод с Бастианом Швайнштайгером, чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии. Об этом сообщает Spiegel.

38-летняя экс-теннисистка обратилась в окружной суд Мюнхена, она намерена получить с бывшего футболиста алименты.

О расставании пары стало известно в апреле 2025 года. Spiegel тогда писал, что они лишились рекламного договора с брендом одежды Brax, который действовал до 2027 года при условии, что спортсмены будут оставаться парой.

Иванович начала встречаться со Швайнштайгером в 2014 году. В июне 2016 года пара поженилась в Венеции. У них трое сыновей: Лука (2018 г.р.), Леон (2019 г.р.) и Тео (2023 г.р.).

Карьеру теннисистки Иванович завершила в 2016 году. На ее счету 15 титулов WTA, в том числе на «Ролан Гаррос» в 2008-м.

41-летний Швайнштайгер в составе «Баварии» стал восьмикратным чемпионом Германии, выиграл семь Кубков, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Карьеру он завершил в 2019 году.

Иван Витченко
