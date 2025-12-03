Казахстанец провалил допинг-тест перед боем за три чемпионских титула
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы провалил допинг-тест, поэтому его сняли с чемпионского боя против кубинца Эрисланди Лары. Об этом сообщает ESPN.
В допинг-пробе 32-летнего боксера, взятой 15 ноября, был обнаружен мельдоний.
Казахстанец, который владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, в ночь на 7 декабря должен был провести бой в Техасе против Лары, чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
«Я всегда поддерживал чистый спорт, вы это прекрасно знаете. Я был удивлен, когда прочитал эти новости. VADA (добровольное агентство по тестированию на допинг. — РБК) взяло первый тест и сообщило, что все чисто. Я не менял прием витаминов. Не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому я запросил повторный», — написал Алимханулы на своей странице в соцсети X.
Вместо Алимханулы соперником Лары стал венесуэлец Йохан Гонсалес.
На счету Алимханулы 17 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения. Чемпионским поясом WBO он владеет с мая 2022 года, IBF — с октября 2023-го.
