Овечкин инициировал рукопожатие игроков «Вашингтона» с Копитаром
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин инициировал рукопожатие игроков команды с капитаном «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитаром после матча регулярного НХЛ.
«Вашингтон» победил в гостях со счетом 3:1, Овечкин сделал две голевые передачи и продлил результативную серию до пяти игр.
После игры капитан «Вашингтона» выстроил хоккеистов столичного клуба, чтобы они пожали руку 38-летнему словенскому форварду, который проводит последний сезон в карьере в НХЛ. В регулярном чемпионате «Вашингтон» с «Лос-Анджелесом» больше не сыграет.
«Просто поздравил его с потрясающей карьерой. Это проявление уважения. Конечно, это грустный момент, но такова жизнь. Я желаю ему всего наилучшего», — сказал Овечкин, которого цитирует RMNB.
После игры Овечкин и Копитар обменялись игровыми джерси.
Копитар всю карьеру в НХЛ провел в «Кингз», завоевал два Кубка Стэнли (2012, 2014). На его счету 1476 матчей (39-е место в истории лиги) и 1292 (445+847) очка.
