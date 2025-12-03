 Перейти к основному контенту
Овечкин набрал очки в пятом матче НХЛ подряд

Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
Две передачи российского форварда помогли «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес» со счетом 3:1
Фото: Harry How / Getty Images
Фото: Harry How / Getty Images

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон (15-я минута), Энтони Бовиллье (42) и Алексей Протас (59). У проигравших отличился Адриан Кемпе (26).

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи, продлив свою серию с очками до пяти матчей. В нынешнем сезоне на счету россиянина 27 (12+15) очков в 27 встречах.

В списке лучших бомбардиров сезона среди россиян Овечкин обошел форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (6+20). Впереди Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11+21), Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» (17+14) и Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (8+20).

Кроме того, Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 800 (463+337) очков в выездных играх. Лидер по этому показателю Уэйн Гретцки (1298 очков; 402+896).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

