Овечкин набрал очки в пятом матче НХЛ подряд
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон (15-я минута), Энтони Бовиллье (42) и Алексей Протас (59). У проигравших отличился Адриан Кемпе (26).
40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи, продлив свою серию с очками до пяти матчей. В нынешнем сезоне на счету россиянина 27 (12+15) очков в 27 встречах.
В списке лучших бомбардиров сезона среди россиян Овечкин обошел форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (6+20). Впереди Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11+21), Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» (17+14) и Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (8+20).
Кроме того, Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 800 (463+337) очков в выездных играх. Лидер по этому показателю Уэйн Гретцки (1298 очков; 402+896).
