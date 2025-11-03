ФИФА утвердила отстранение семи игроков сборной Малайзии за фальсификацию
Апелляционный комитет ФИФА оставил в силе санкции против Федерации футбола Малайзии (FAM) и семи игроков национальной сборной, которых обвинили в фальсификации документов. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Игроков отстранили на год от футбола, а FAM должна выплатить штраф более $430 тыс. Это решение еще можно оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Как отмечает Associated Press, игроки из Аргентины, Бразилии, Нидерландов и Испании были натурализованы как имеющие бабушек или дедушек малайзийского происхождения.
Расследование ФИФА выявило, что на самом деле это не так.
Речь идет об игроках Габриэле Палмеро, Факундо Гарсесе, Родриго Ольгадо, Иманоле Мачуке, Жоау Фигейредо, Экторе Эвеле и Хоне Ирасабале. Они участвовали в отборе Кубка Азии 2027 года.
