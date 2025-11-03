 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Рыбакина с «баранкой» победила Свентек на Итоговом турнире WTA

Рыбакина выиграла со счетом 3:6, 6:1, 6:0 и почти гарантировала себе участие в полуфинале
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Выступающая за Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина одержала вторую победу на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, обыграв вторую ракетку мира польку Игу Свентек.

Рыбакина (шестая в рейтинге) проиграла первый сет, но в двух следующих отдала сопернице только один гейм — 3:6, 6:1, 6:0. Матч продолжался чуть больше полутора часов.

Рыбакина стала всего лишь второй теннисисткой в этом году, победившей Свентек после проигрыша первого сета. Первой была американка Мэдисон Киз на Australian Open. С Киз Рыбакина проведет заключительный матч в группе.

Если Киз в понедельник проиграет соотечественнице Аманде Анисимовой, Рыбакина досрочно выйдет в полуфинал.

Призовой фонд турнира превышает $15 млн.

«Баранкой» в теннисе называют счет 6:0, отражающий превосходство игрока по ходу партии.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
WTA Елена Рыбакина Ига Свёнтек
