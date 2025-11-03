Рыбакина с «баранкой» победила Свентек на Итоговом турнире WTA
Выступающая за Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина одержала вторую победу на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, обыграв вторую ракетку мира польку Игу Свентек.
Рыбакина (шестая в рейтинге) проиграла первый сет, но в двух следующих отдала сопернице только один гейм — 3:6, 6:1, 6:0. Матч продолжался чуть больше полутора часов.
Рыбакина стала всего лишь второй теннисисткой в этом году, победившей Свентек после проигрыша первого сета. Первой была американка Мэдисон Киз на Australian Open. С Киз Рыбакина проведет заключительный матч в группе.
Если Киз в понедельник проиграет соотечественнице Аманде Анисимовой, Рыбакина досрочно выйдет в полуфинал.
Призовой фонд турнира превышает $15 млн.
«Баранкой» в теннисе называют счет 6:0, отражающий превосходство игрока по ходу партии.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы