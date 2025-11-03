Команда «Формулы-1» объявила о смене названия и логотипа

Команда «Формулы-1» Williams объявила о смене названия и логотипа

Williams добавил упоминание о «Формуле-1» в название (Atlassian Williams F1 Team) и вернет логотип, с которым девять раз выиграла чемпионат

Фото: Peter Fox / Getty Images

Команда «Формулы-1» Williams сообщила, что с сезона-2026 будет называться Atlassian Williams F1 Team вместо Atlassian Williams Racing и вернет логотип, с которым девять раз выиграла Кубок конструкторов.

«Существующий логотип «W» будет заменен на переосмысленный в XXI веке логотип «Forward W» Фрэнка Уильямса, впервые представленный в год нашего основания, в 1977 году», — заявили в команде.

В этом сезоне за Williams выступают Карлос Сайнс и Александер Албон, они занимают 11-е и 8-е места соответственно в личном зачете пилотов.

В Кубке конструкторов команда идет пятой, чемпионом досрочно стала McLaren.

В последний раз Williams выигрывала Кубок конструкторов в 1997 году.