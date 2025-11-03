Футбольного агента задержали за угрозы оружием игроку чемпионата Англии

Инцидент произошел в сентябре, агенту запретили приближаться к игроку и тренировочной базе клуба. The Sun пишет, что речь об агенте игрока сборной Англии, а пострадавшим стал молодой футболист стоимостью около $80 млн

Известный футбольный агент угрожал пистолетом молодому игроку Английской премьер-лиги (АПЛ) в Лондоне и позднее был задержан, сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел 6 сентября, 31-летний агент также угрожал спутнику футболиста.

Нападавшего задержали через два дня по подозрению в хранении огнестрельного оружия с целью умышленного использования, шантаже и вождении без прав. Его отпустили на время расследования, но запретили контактировать с футболистом, посещать его тренировочную базу и обязали сдать паспорт в полицию после возвращения из заграничной поездки.

Имена агента и игрока не называются. The Sun пишет, что речь идет о футболисте, чья трансферная стоимость оценивается почти в $80 млн, а агент представляет интересы игрока сборной Англии и нескольких известных спортсменов.

Согласно данным Transfermarkt, в этой возрастной и ценовой категории в АПЛ менее 15 игроков.