 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,45 x 3,9 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,35 x 3,8 2 2,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,4 x 3,95 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 1,9 x 3,7 2 3,95 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,62 x 4,1 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 7,9 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 13 2 46 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,2 2 6,7 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,15 2 4,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Футбольного агента задержали за угрозы оружием игроку чемпионата Англии

Футбольного агента задержали за угрозы пистолетом игроку чемпионата Англии
Инцидент произошел в сентябре, агенту запретили приближаться к игроку и тренировочной базе клуба. The Sun пишет, что речь об агенте игрока сборной Англии, а пострадавшим стал молодой футболист стоимостью около $80 млн

Известный футбольный агент угрожал пистолетом молодому игроку Английской премьер-лиги (АПЛ) в Лондоне и позднее был задержан, сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел 6 сентября, 31-летний агент также угрожал спутнику футболиста.

Нападавшего задержали через два дня по подозрению в хранении огнестрельного оружия с целью умышленного использования, шантаже и вождении без прав. Его отпустили на время расследования, но запретили контактировать с футболистом, посещать его тренировочную базу и обязали сдать паспорт в полицию после возвращения из заграничной поездки.

Имена агента и игрока не называются. The Sun пишет, что речь идет о футболисте, чья трансферная стоимость оценивается почти в $80 млн, а агент представляет интересы игрока сборной Англии и нескольких известных спортсменов.

Согласно данным Transfermarkt, в этой возрастной и ценовой категории в АПЛ менее 15 игроков. 

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Английская премьер-лига (АПЛ)
Материалы по теме
Аутсайдер чемпионата Англии уволил тренера спустя 10 матчей без побед
Спорт
Сын легенды сборной Англии разбился насмерть на тракторе в 21 год
Спорт
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» после отмены гола на 90-й минуте
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита Илариона Политика, 19:29
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Футболисты назвали символическую сборную года по версии FIFPro Спорт, 19:19
Акции Amazon подскочили на 6% после сделки с OpenAI на $38 млрд Инвестиции, 19:16
OpenAI заключила сделку на $38 млрд с Amazon Web Services Технологии и медиа, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Тренер оценил форму отстраненного Кузнецова в «процентах от Макдэвида» Спорт, 18:56
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Алиев призвал Армению не пугаться возвращения азербайджанцев Политика, 18:42
Российская ПВО сбила 15 дронов в трех приграничных регионах Политика, 18:38
Российский турист пропал на пляже Пхукета Общество, 18:37
Хинштейн назвал Курск «не прачечной для биографии» после приезда Апачева Политика, 18:24
Bloomberg узнал, что Британия отправила Украине новую партию Storm Shadow Политика, 18:17
Апачев счел «недоразумением» ситуацию с его концертом перед «БАРС-Курск» Политика, 18:13