Футбольного агента задержали за угрозы оружием игроку чемпионата Англии
Известный футбольный агент угрожал пистолетом молодому игроку Английской премьер-лиги (АПЛ) в Лондоне и позднее был задержан, сообщает Би-би-си.
Инцидент произошел 6 сентября, 31-летний агент также угрожал спутнику футболиста.
Нападавшего задержали через два дня по подозрению в хранении огнестрельного оружия с целью умышленного использования, шантаже и вождении без прав. Его отпустили на время расследования, но запретили контактировать с футболистом, посещать его тренировочную базу и обязали сдать паспорт в полицию после возвращения из заграничной поездки.
Имена агента и игрока не называются. The Sun пишет, что речь идет о футболисте, чья трансферная стоимость оценивается почти в $80 млн, а агент представляет интересы игрока сборной Англии и нескольких известных спортсменов.
Согласно данным Transfermarkt, в этой возрастной и ценовой категории в АПЛ менее 15 игроков.
