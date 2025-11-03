 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,45 x 3,9 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,35 x 3,75 2 2,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,4 x 3,95 2 2,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 1,9 x 3,7 2 3,9 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,62 x 4,1 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 7,9 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 13 2 45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,2 2 6,7 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,15 2 4,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Проигравший 10 из 11 матчей канадский вратарь покинул клуб КХЛ

Проигравший 10 из 11 матчей канадский вратарь Доминг покинул клуб КХЛ «Сибирь»
Луи Доминг покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам. Клуб подписал пробный контракт с экс-голкипером «Динамо» Константином Волковым
Луи Доминг
Луи Доминг (Фото: Официальный сайт ХК «‎Сибирь» (hcsibir.ru))

Канадский вратарь Луи Доминг покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба новосибирского клуба КХЛ.

33-летний Доминг проводил первый сезон в КХЛ, отыграл 11 матчей, но одержал победу только в одном, причем в серии буллитов — с астанинским «Барысом» (1:0) 5 октября.

До приезда в Россию Доминг играл в Северной Америке, в том числе за клубы НХЛ «Тампа», «Ванкувер», «Аризона», «Нью-Джерси», «Калгари», «Питтсбург» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также их команды в AHL.

«Сибирь» сообщила о подписании пробного контракта с вратарем Константином Волковым, который играл в КХЛ за московское «Динамо», «Куньлунь» и «Ладу».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Сибирь
Материалы по теме
«Спартак» крупно проиграл худшей команде КХЛ
Спорт
Радулова назвали лучшим нападающим недели в КХЛ
Спорт
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби КХЛ, забив на последней минуте
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Лавина накрыла группу из 15 альпинистов в Непале Общество, 17:56
Футбольного агента задержали за угрозы оружием игроку чемпионата Англии Спорт, 17:55
Брата главы Армянской церкви арестовали Общество, 17:50
В МВД рассказали, как обезопасить умную колонку для детей Общество, 17:31
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Металлург» вернул себе лидерство в КХЛ благодаря разгрому «Дрэгонс» Спорт, 17:08
В бригаде «БАРС-Курск» пообещали наказать организаторов концерта Апачева Общество, 17:03
В Курганской области вандалы разгромили десятки могил на кладбище Общество, 16:50
США после слов Трампа о ядерном испытании проведут запуск Minuteman III Политика, 16:48
Минобороны Армении ответило на сообщения о покупке истребителей у Индии Политика, 16:45
Новак сообщил, что поставки нефти в Китай сохраняются вопреки санкциям Политика, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37