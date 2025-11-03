Проигравший 10 из 11 матчей канадский вратарь покинул клуб КХЛ

Луи Доминг покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам. Клуб подписал пробный контракт с экс-голкипером «Динамо» Константином Волковым

Луи Доминг (Фото: Официальный сайт ХК «‎Сибирь» (hcsibir.ru))

Канадский вратарь Луи Доминг покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба новосибирского клуба КХЛ.



33-летний Доминг проводил первый сезон в КХЛ, отыграл 11 матчей, но одержал победу только в одном, причем в серии буллитов — с астанинским «Барысом» (1:0) 5 октября.

До приезда в Россию Доминг играл в Северной Америке, в том числе за клубы НХЛ «Тампа», «Ванкувер», «Аризона», «Нью-Джерси», «Калгари», «Питтсбург» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также их команды в AHL.

«Сибирь» сообщила о подписании пробного контракта с вратарем Константином Волковым, который играл в КХЛ за московское «Динамо», «Куньлунь» и «Ладу».