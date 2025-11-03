 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,45 x 3,9 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,4 x 3,75 2 2,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,35 x 4 2 2,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 1,9 x 3,7 2 3,9 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,62 x 4,1 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 7,9 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 14 2 46 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,2 2 6,7 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,15 2 4,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,1 2 5,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Машина с фристайлистами сборной Швеции перевернулась в горах Италии

Машина сборной Швеции по ски-кроссу перевернулась в горах Италии
Сборная Швеции по ски-кроссу проводит сборы в Стельвио на севере Италии. Одна из машин с молодыми спортсменами перевернулась при подъеме в гору, но никто не пострадал
Давид Моберг (справа)
Давид Моберг (справа) (Фото: Anders Wiklund / Tt / Global Look Press)

Один из автомобилей, на которых сборная Швеции по ски-кроссу ехала по горному серпантину в Италии во время тренировочного сбора, перевернулся при подъеме, рассказал Expressen член команды Давид Моберг.

В машине находились молодые спортсмены, никто не пострадал.

«Одна из машин потеряла сцепление с дорогой и заскользила назад. Я не знаю точно, как это произошло, но машина перевернулась», — сказал Моберг.

Шведы проводят сборы в Стельвио на высоте более 2700 метров, дорога к деревне лежит через горный перевал по крутой и каменистой дороге.

На Олимпиаде-2022 шведская фристайлистка Сандра Неслунд взяла золото в ски-кроссе. В соревнованиях мужчин тогда бронзу выиграл россиянин Сергей Ридзик.

Кубок мира в этой дисциплине стартует 11 декабря во Франции.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фристайл Италия
Материалы по теме
Лидер сборной по гимнастике объявила о возвращении в спорт после травмы
Спорт
Пойманную на допинге чемпионку Игр признали лыжницей года в Германии
Спорт
Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Появились кадры обрушения башни Конти в Риме Общество, 16:12
NBC узнал, что Белый дом планирует военную операцию в Мексике Политика, 16:10
На границе Украины в Закарпатье поставят блоки из-за попыток прорыва Политика, 16:08
Фигурист Угожаев выиграл этап Гран-при в Красноярске Спорт, 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Машина с фристайлистами сборной Швеции перевернулась в горах Италии Спорт, 15:54
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Средневековая башня Конти обрушилась неподалеку от Колизея Общество, 15:52
Трое пострадавших в ДТП с трамваем в Туле остаются в тяжелом состоянии Общество, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Глава Валенсии ушел в отставку из-за обеда во время наводнения Политика, 15:44
В Петербурге подростка задержали за нацистское граффити Общество, 15:28
Президент Финляндии предложил новый повод для встречи Путина и Трампа Политика, 15:24
МИД выразил поддержку нейтралитету Панамского канала Политика, 15:21