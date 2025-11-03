Машина с фристайлистами сборной Швеции перевернулась в горах Италии
Один из автомобилей, на которых сборная Швеции по ски-кроссу ехала по горному серпантину в Италии во время тренировочного сбора, перевернулся при подъеме, рассказал Expressen член команды Давид Моберг.
В машине находились молодые спортсмены, никто не пострадал.
«Одна из машин потеряла сцепление с дорогой и заскользила назад. Я не знаю точно, как это произошло, но машина перевернулась», — сказал Моберг.
Шведы проводят сборы в Стельвио на высоте более 2700 метров, дорога к деревне лежит через горный перевал по крутой и каменистой дороге.
На Олимпиаде-2022 шведская фристайлистка Сандра Неслунд взяла золото в ски-кроссе. В соревнованиях мужчин тогда бронзу выиграл россиянин Сергей Ридзик.
Кубок мира в этой дисциплине стартует 11 декабря во Франции.
