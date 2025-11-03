Ученица Тутберидзе выиграла этап Гран-при в Красноярске
Фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей этапа Гран-при России в Красноярске, набрав за два проката 217,79 балла.
Ученица Тутберидзе лидировала после короткой программы и в произвольной также показала лучший результат, исполнив два четверных тулупа с недочетами, а на четверном лутце сделав «бабочку».
Второе место заняла воспитанница Юлии Липницкой Анна Ляшенко (197,57), третье — Елизавета Куликова (189,30).
Двоеглазова после произвольной программы призналась, что расстроилась из-за четверного лутца.
«Очень обидно, я перепробовала много заходов с Даниилом Глейхенгаузом, выходила злая, но видимо, надо что-то менять», — цитирует фигуристку «Чемпионат».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы