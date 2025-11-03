Ученица Тутберидзе выиграла этап Гран-при в Красноярске

Алиса Двоеглазова сделала два из трех запланированных четверных прыжков и заняла первое место, опередив ближайшую соперницу Анну Ляшенко на 20 баллов

Алиса Двоеглазова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей этапа Гран-при России в Красноярске, набрав за два проката 217,79 балла.

Ученица Тутберидзе лидировала после короткой программы и в произвольной также показала лучший результат, исполнив два четверных тулупа с недочетами, а на четверном лутце сделав «бабочку».

Второе место заняла воспитанница Юлии Липницкой Анна Ляшенко (197,57), третье — Елизавета Куликова (189,30).

Двоеглазова после произвольной программы призналась, что расстроилась из-за четверного лутца.

«Очень обидно, я перепробовала много заходов с Даниилом Глейхенгаузом, выходила злая, но видимо, надо что-то менять», — цитирует фигуристку «Чемпионат».