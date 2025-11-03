Радулова назвали лучшим нападающим недели в КХЛ
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов, забросивший две шайбы и сделавший три передачи в трех матчах, был признан лучшим игроком недели в своем амплуа в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
39-летнего Радулова признали лучшим форвардом в девятый раз в карьере, столько же номинаций у Даниса Зарипова, а больше только у Сергея Мозякина (12).
Среди вратарей лучшим стал Денис Костин из «Торпедо», сыгравший на ноль против «Лады» (2:0) и «Автомобилиста» (2:0).
Лучшим защитником признали Игоря Ожиганова из московского «Динамо» — у него гол и три передачи в трех матчах.
Среди молодых игроков лучшим стал дебютант лиги, 17-летний защитник «Трактора» Ярослав Федосеев, который забросил одну шайбу в трех матчах с показателем полезности «+4».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы