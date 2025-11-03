 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Радулова назвали лучшим нападающим недели в КХЛ

Александр Радулов стал лучшим нападающим недели в КХЛ
В число лучших игроков вошли форвард «Локомотива» Радулов, вратарь «Торпедо» Костин, защитник «Динамо» Ожиганов, а также 17-летний хоккеист «Трактора» Федосеев
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов, забросивший две шайбы и сделавший три передачи в трех матчах, был признан лучшим игроком недели в своем амплуа в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

39-летнего Радулова признали лучшим форвардом в девятый раз в карьере, столько же номинаций у Даниса Зарипова, а больше только у Сергея Мозякина (12).

Среди вратарей лучшим стал Денис Костин из «Торпедо», сыгравший на ноль против «Лады» (2:0) и «Автомобилиста» (2:0).

Лучшим защитником признали Игоря Ожиганова из московского «Динамо» — у него гол и три передачи в трех матчах.

Среди молодых игроков лучшим стал дебютант лиги, 17-летний защитник «Трактора» Ярослав Федосеев, который забросил одну шайбу в трех матчах с показателем полезности «+4».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Локомотив Ярославль Александр Радулов ХК Трактор ХК Динамо Москва ХК Торпедо Нижний Новгород
