Российский нападающий вернулся из НХЛ в «Авангард»
Омский «Авангард» подписал соглашение до конца сезона с 26-летним форвардом Климом Костиным, который в 2021-м помог команде выиграть Кубок Гагарина. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.
Костин с 2017 года играл в Северной Америке в AHL и НХЛ, в том числе за «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе». Всего он отыграл в НХЛ 202 матча, забросил 28 шайб и сделал 30 передач.
В 2020-м Костин приехал на один сезон в аренду в «Авангард», в 67 матчах забросил 12 шайб и сделал 15 передач.
«Авангард» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. Костин отправится с командой на дальневосточный выезд: 5 ноября омичи сыграют в Хабаровске с «Амуром», а 7 ноября — во Владивостоке с «Адмиралом».
