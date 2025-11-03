 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российский нападающий вернулся из НХЛ в «Авангард»

Нападающий Клим Костин вернулся из НХЛ в «Авангард»
Клим Костин с 2017 года играл в Северной Америке, а в сезоне 2020/21 приезжал в аренду в «Авангард» и помог ему стать чемпионом. Хоккеист подписал контракт с омичами до конца сезона
Клим Костин
Клим Костин (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Омский «Авангард» подписал соглашение до конца сезона с 26-летним форвардом Климом Костиным, который в 2021-м помог команде выиграть Кубок Гагарина. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

Костин с 2017 года играл в Северной Америке в AHL и НХЛ, в том числе за «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе». Всего он отыграл в НХЛ 202 матча, забросил 28 шайб и сделал 30 передач.

В 2020-м Костин приехал на один сезон в аренду в «Авангард», в 67 матчах забросил 12 шайб и сделал 15 передач.

«Авангард» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. Костин отправится с командой на дальневосточный выезд: 5 ноября омичи сыграют в Хабаровске с «Амуром», а 7 ноября — во Владивостоке с «Адмиралом».

Теги
Анна Сатдинова
НХЛ КХЛ Клим Костин ХК Авангард
