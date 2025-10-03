«Металлург» второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 3:1

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Московский ЦСКА проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Руслан Исхаков (22-я минута), Дмитрий Силантьев (41) и Никита Коротков (58). У хозяев отличился Павел Карнаухов (27).

ЦСКА ранее в этом сезоне уступил «Металлургу» со счетом 4:5.

«Металлург» набрал 18 очков в 11 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. ЦСКА с 11 очками в 11 встречах расположился на восьмой строчке на Западе.

В следующем матче ЦСКА 5 октября примет череповецкую «Северсталь», «Металлург» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».