«Металлург» второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА
Московский ЦСКА проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе гостей шайбы забросили Руслан Исхаков (22-я минута), Дмитрий Силантьев (41) и Никита Коротков (58). У хозяев отличился Павел Карнаухов (27).
ЦСКА ранее в этом сезоне уступил «Металлургу» со счетом 4:5.
«Металлург» набрал 18 очков в 11 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. ЦСКА с 11 очками в 11 встречах расположился на восьмой строчке на Западе.
В следующем матче ЦСКА 5 октября примет череповецкую «Северсталь», «Металлург» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».
