Спорт⁠,
0

«Металлург» второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 3:1
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Московский ЦСКА проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Руслан Исхаков (22-я минута), Дмитрий Силантьев (41) и Никита Коротков (58). У хозяев отличился Павел Карнаухов (27).

ЦСКА ранее в этом сезоне уступил «Металлургу» со счетом 4:5.

«Металлург» набрал 18 очков в 11 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. ЦСКА с 11 очками в 11 встречах расположился на восьмой строчке на Западе.

В следующем матче ЦСКА 5 октября примет череповецкую «Северсталь», «Металлург» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Металлург Магнитогорск
