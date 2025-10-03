 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Главному тренеру «Сочи» попали шайбой в голову во время матча КХЛ

Главному тренеру «Сочи» Крикунову попали шайбой в голову во время матча КХЛ
75-летний Владимир Крикунов избежал травмы и остался на скамейке, где стоял, прижав к голове пакет со льдом
Фото: скриншот с трансляции
Фото: скриншот с трансляции

Главному тренеру «Сочи» Владимиру Крикунову попали шайбой в голову во время домашнего матча «Фонбет» — КХЛ против владивостокского «Адмирала».

Инцидент произошел в середине первого периода. Один из игроков «Сочи» выбрасывал шайбу из-за ворот в сторону борта, она прилетела на скамейку хоккеистов «Сочи» и попала 75-летнему Крикунову в голову.

Крикунов избежал серьезной травмы. Он остался на скамейке, где стоял, прижав к голове пакет со льдом.

После первого периода матча «Адмирал» выигрывает со счетом 2:1.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Сочи Владимир Крикунов
