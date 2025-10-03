Главному тренеру «Сочи» Крикунову попали шайбой в голову во время матча КХЛ

Главному тренеру «Сочи» попали шайбой в голову во время матча КХЛ

75-летний Владимир Крикунов избежал травмы и остался на скамейке, где стоял, прижав к голове пакет со льдом

Фото: скриншот с трансляции

Главному тренеру «Сочи» Владимиру Крикунову попали шайбой в голову во время домашнего матча «Фонбет» — КХЛ против владивостокского «Адмирала».

Инцидент произошел в середине первого периода. Один из игроков «Сочи» выбрасывал шайбу из-за ворот в сторону борта, она прилетела на скамейку хоккеистов «Сочи» и попала 75-летнему Крикунову в голову.

Крикунов избежал серьезной травмы. Он остался на скамейке, где стоял, прижав к голове пакет со льдом.

После первого периода матча «Адмирал» выигрывает со счетом 2:1.