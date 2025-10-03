В федерации тяжелой атлетики предложили МОК убрать нейтральные статусы
Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с предложением отменить нейтральный статус для российских и белорусских спортсменов и позволить им вновь выступать под флагами своих стран. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации тяжелой атлетики России.
«Я призываю не только к отмене нынешнего статуса AIN для российских и белорусских спортсменов, но и к тому, чтобы МОК твердо и публично взял на себя обязательство никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране, ни при каких обстоятельствах», — сказано в письме Хассани.
Косовар считает, что такое решение защитило бы олимпийское наследие и обеспечило, чтобы спорт продолжал служить мощным мостом к миру и взаимопониманию. «Снятие этих ограничений не было бы политическим актом, это стало бы подтверждением олимпийских ценностей, за которые мы все выступаем. Это послужило бы убедительным сигналом о том, что спорт выше политики и его не разделят мировые конфликты, он останется мощной силой, объединяющей мир», — также говорится в письме.
В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: без флага и гимна, при отсутствии связей с вооруженными силами и публичной поддержки военных действий.
Большая часть федераций по летним видам спорта сейчас допускает хотя бы на минимальном уровне участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а в зимних видах (кроме ски-альпинизма) — нет.
В сентябре МОК объявил, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 на тех же условиях, что и в Париже, — в нейтральном статусе и только в личных видах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов