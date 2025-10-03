В федерации тяжелой атлетики предложили МОК убрать нейтральные статусы

Глава EWF Астрит Хассани призвал МОК не только отменить нейтральные статусы для российских спортсменов, но и взять обязательство никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране, ни при каких обстоятельствах

Фото: imago sportfotodienst / www.imago-images.de / Global Look Press

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с предложением отменить нейтральный статус для российских и белорусских спортсменов и позволить им вновь выступать под флагами своих стран. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации тяжелой атлетики России.

«Я призываю не только к отмене нынешнего статуса AIN для российских и белорусских спортсменов, но и к тому, чтобы МОК твердо и публично взял на себя обязательство никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране, ни при каких обстоятельствах», — сказано в письме Хассани.

Косовар считает, что такое решение защитило бы олимпийское наследие и обеспечило, чтобы спорт продолжал служить мощным мостом к миру и взаимопониманию. «Снятие этих ограничений не было бы политическим актом, это стало бы подтверждением олимпийских ценностей, за которые мы все выступаем. Это послужило бы убедительным сигналом о том, что спорт выше политики и его не разделят мировые конфликты, он останется мощной силой, объединяющей мир», — также говорится в письме.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: без флага и гимна, при отсутствии связей с вооруженными силами и публичной поддержки военных действий.

Большая часть федераций по летним видам спорта сейчас допускает хотя бы на минимальном уровне участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а в зимних видах (кроме ски-альпинизма) — нет.

В сентябре МОК объявил, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 на тех же условиях, что и в Париже, — в нейтральном статусе и только в личных видах.