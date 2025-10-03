 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Российская теннисистка Потапова досрочно завершила сезон из-за травмы

Восьмая ракетка России сообщила, что с июля играла с болью в правой кисти
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы. Об этом 24-летняя спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

«К сожалению, я была вынуждена сняться с двух последних турниров в этом сезоне из-за травмы, которую подхватила в Монреале (в июле. — РБК). Может быть, я где-то не показывала этого, но продолжительные боли в правой кисти присутствовали постоянно с этого момента», — написала Потапова.

По словам Потаповой, они с командой решили в этому году потратить больше времени на восстановление. «Чтобы следующий год был полноценным и удачным. Как показала практика, даже с плохим тренировочным процессом из-за травм я могу соревноваться на самом высшем уровне», — заключила теннисистка.

Сейчас Потапова занимает 59-е место в мировом рейтинге (восьмая из россиянок), на ее счету три титула WTA. В нынешнем сезоне она выиграла титул в Клуж-Напоке (Румыния) в феврале, дважды играла в 1/8 финале на «тысячниках» (в Мадриде и в Пекине), а на турнирах «Большого шлема» не проходила дальше второго круга.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Анастасия Потапова
