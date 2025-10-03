РФС присудил техническое поражение любительскому «Фанкому» в Кубке России
Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС присудил техническое поражение кировскому «Фанкому» в матче четвертого раунда «Фонбет» — Кубка России в «Пути регионов» против «Уфы». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«Фанком» говорил, что заявил футболиста, не зная о его дисквалификации. Но каждый клуб несет ответственность за заявку, он должен отслеживать все факты дисквалификации. <...> Футболист обманул клуб, сказав, что он не имеет дисквалификации. Удовлетворили протест «Уфы», аннулировали результат, присудили победу «Уфе» и поражение «Фанкому», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».
24 сентября любительский клуб «Фанком» из Третьей лиги победил в серии пенальти «Уфу», которая выступает в Первой лиге, и вышел в пятый раунд Кубка России — это первый случай для непрофессиональных команд.
Позднее стало известно, что за «Фанком» в этом и двух предыдущих матчах Кубка сыграл Артем Федчук, которого еще в 2023-м Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал выплатить «Чайке» компенсацию в размере 10 млн руб. за разрыв контракта в одностороннем порядке в 2021-м. РФС несколько раз дисквалифицировал этого игрока, в последний раз — весной 2025-го (до исполнения решения CAS).
«Уфа» после этого подала протест на результат матча.
Таким образом, в пятом раунде Кубка «Уфа» сыграет с красноярским «Енисеем».
