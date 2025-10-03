Бублик проиграл 202-й ракетке мира из Монако на «Мастерс» в Шанхае

Представитель Казахстана, который занимает 16-е место в мировом рейтинге, во втором круге сенсационно уступил Валентену Вашеро

Александр Бублик (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

Во втором круге 28-летний Бублик, 14-й сеяный, уступил Валентену Вашеро из Монако, 202-й ракетке мира, со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Следующим соперником 26-летнего Вашеро станет чех Томаш Махач (23-й номер рейтинга ATP).

Бублик, 16-я ракетка мира, родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На прошлой неделе он выиграл титул в Ханчжоу, свой четвертый в нынешнем сезоне.

Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.