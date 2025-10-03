Канадец ушел из клуба КХЛ после семи матчей
Канадский форвард Уильям Дюфур покинул «Ладу». Об этом сообщается на сайте тольяттинского клуба КХЛ.
«Лада» и 23-летний хоккеист расторгли контракт по соглашению сторон.
Дюфур стал игроком «Лады» в начале июля, в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ провел семь матчей и набрал 3 (2+1) очка.
«Лада» занимает последнее место в Западной конференции и всей КХЛ, набрав только пять очков в 11 матчах.
Дюфур был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 152-м номером. В НХЛ он не пробился и выступал только в АХЛ. В 2022 году стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады.
