Канадец ушел из клуба КХЛ после семи матчей

«Лада» расторгла контракт с канадцем Дюфуром через три месяца после подписания

Уильям Дюфур заключил контракт с «Ладой» в июле, провел семь матчей в КХЛ, но сейчас соглашение было расторгнуто

Уильям Дюфур (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский форвард Уильям Дюфур покинул «Ладу». Об этом сообщается на сайте тольяттинского клуба КХЛ.

«Лада» и 23-летний хоккеист расторгли контракт по соглашению сторон.

Дюфур стал игроком «Лады» в начале июля, в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ провел семь матчей и набрал 3 (2+1) очка.

«Лада» занимает последнее место в Западной конференции и всей КХЛ, набрав только пять очков в 11 матчах.

Дюфур был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 152-м номером. В НХЛ он не пробился и выступал только в АХЛ. В 2022 году стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады.