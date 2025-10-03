«Крылья Советов» подписали пожизненный контракт с 75-летним футболистом
Ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов в день 75-летия подписал контракт с самарским клубом, сообщается в телеграм-канале команды.
«75-летний полузащитник Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру в составе «Крыльев Советов». Футболист будет выступать под 75 номером. Он уже провел свою первую тренировку, а также отправится вместе с командой на матч с «Рубином», — говорится в сообщении.
«Крылья Советов» отметили, что Панфилов подписал пожизненный контракт с клубом, и его уже внесли в заявку.
Панфилов — рекордсмен команды по числу сыгранных матчей (413). Всего на его счету 49 голов в составе «Крыльев». Впервые за эту команду он сыграл в 1969 году. В 1979 году Панфилов был включен в состав сборной РСФСР и успешно выступил вместе с ней на Спартакиаде народов СССР, за что удостоился звания мастера спорта.
Сейчас Панфилов является членом совета директоров самарского клуба и возглавляет отдел по работе с ветеранами «Крыльев».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов