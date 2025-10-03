«Крылья Советов» подписали пожизненный контракт с 75-летним футболистом

Рекордсмен самарцев по числу сыгранных матчей Валерьян Панфилов подписал пожизненный контракт с «Крыльями Советов». Свой первый матч за эту команду он провел в 1969 году

Валерьян Панфилов (Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»)

Ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов в день 75-летия подписал контракт с самарским клубом, сообщается в телеграм-канале команды.

«75-летний полузащитник Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру в составе «Крыльев Советов». Футболист будет выступать под 75 номером. Он уже провел свою первую тренировку, а также отправится вместе с командой на матч с «Рубином», — говорится в сообщении.

«Крылья Советов» отметили, что Панфилов подписал пожизненный контракт с клубом, и его уже внесли в заявку.

Панфилов — рекордсмен команды по числу сыгранных матчей (413). Всего на его счету 49 голов в составе «Крыльев». Впервые за эту команду он сыграл в 1969 году. В 1979 году Панфилов был включен в состав сборной РСФСР и успешно выступил вместе с ней на Спартакиаде народов СССР, за что удостоился звания мастера спорта.

Сейчас Панфилов является членом совета директоров самарского клуба и возглавляет отдел по работе с ветеранами «Крыльев».