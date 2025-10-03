 Перейти к основному контенту
Спорт
Юран отреагировал на баннер со своим именем на матче Лиги Европы

Юран — о баннере со своим именем на матче «Штурма» в Лиге Европы: «Это тронуло»
Болельщики «Штурма» растянули баннер с изображением бывшего футболиста сборной России перед матчем с «Рейнджерс». По словам Юрана, его это тронуло
Сергей Юран
Сергей Юран (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывшему футболисту «Спартака» и сборной России Сергею Юрану приятно, что баннер с его изображением появился на матче Лиги Европы. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

Накануне болельщики австрийского «Штурма» перед домашнем матчем против «Рейнджерс» вывесили баннер, который был посвящен победе над шотландским клубом (2:0) в Лиге чемпионов в сезоне 2000/2001. В той игре один из голов забил Юран.

«25 лет прошло. Приятно вдвойне, потому что поколение фанатов уже другое. Тогда кто-то были маленькими детьми, кого-то вообще еще не было. А они помнят. И это тронуло», — сказал Юран, который выступал за «Штурм» в 2000–2001 годах.

По словам Юрана, ему приятно, что «фанаты вне политики». «Сейчас не сильно российских спортсменов допускают куда-то. И чтобы в Австрии вывесили баннер российского футболиста с фамилией на пол трибуны. Это меня действительно тронуло», — заключил Юран.

«Штурм» в итоге обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Европы Сергей Юран Австрия
