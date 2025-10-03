Юран отреагировал на баннер со своим именем на матче Лиги Европы
Бывшему футболисту «Спартака» и сборной России Сергею Юрану приятно, что баннер с его изображением появился на матче Лиги Европы. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».
Накануне болельщики австрийского «Штурма» перед домашнем матчем против «Рейнджерс» вывесили баннер, который был посвящен победе над шотландским клубом (2:0) в Лиге чемпионов в сезоне 2000/2001. В той игре один из голов забил Юран.
«25 лет прошло. Приятно вдвойне, потому что поколение фанатов уже другое. Тогда кто-то были маленькими детьми, кого-то вообще еще не было. А они помнят. И это тронуло», — сказал Юран, который выступал за «Штурм» в 2000–2001 годах.
По словам Юрана, ему приятно, что «фанаты вне политики». «Сейчас не сильно российских спортсменов допускают куда-то. И чтобы в Австрии вывесили баннер российского футболиста с фамилией на пол трибуны. Это меня действительно тронуло», — заключил Юран.
«Штурм» в итоге обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1.
