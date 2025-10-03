Российскую ски-альпинистку в 13 лет дисквалифицировали за допинг

В допинг-пробе Виктории Высоцкой был обнаружен преднизолон. Срок дисквалификации спортсменки составил полгода

Российская ски-альпинистка Виктория Высоцкая дисквалифицирована на полгода за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как уточняет ТАСС, спортсменка получила дисквалификацию, когда ей еще не исполнилось 14 лет.

В допинг-пробе Высоцкой, которая занимала призовые места на первенстве России, были обнаружены преднизолон и его метаболит. Это противовоспалительное средство, которое разрешено в обычное время, но запрещено в соревновательный период.

Срок дисквалификации Высоцкой завершится 28 февраля 2026 года.