Сына Зидана впервые вызвали в сборную Алжира
Лука Зидан, сын чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Зинедина Зидана, впервые получил вызов в сборную Алжира. Об этом сообщается на сайте федерации футбола страны.
Главный тренер сборной Владимир Петкович вызвал 27-летнего Зидана на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Сомали (9 октября, в гостях) и Уганды (14 октября, дома).
Зидан-младший сейчас выступает за испанскую «Гранаду» в Сегунде. Ранее играл за разные юношеские и молодежную сборную Франции, но в сентября сменил спортивное гражданство.
Помимо Луки еще три сына Зинедина Зидана также профессиональные футболисты. Так, 30-летний Энцо (полузащитник) уже завершил карьеру, 23-летний Тео (полузащитник) играет за «Кордобу», 19-летний Эльяс (защитник) — за «Бетис».
