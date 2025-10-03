Представлен мяч чемпионата мира по футболу 2026 года с датчиком движения
На чемпионате мира по футболу будут играть мячом компании Adidas под названием Trionda c чипом датчика движения. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Adidas является производителем мячей чемпионатов мира с 1970 года. Trionda — 15-й мяч в этой серии.
Название Trionda переводится с испанского как «три волны» и символизирует тот факт, что впервые три страны-хозяйки примут чемпионат мира. 23-й чемпионат мира пройдет в США, Канаде, Мексике с 11 июня по 19 июля.
Мяч произведен из четырех панелей с плавной геометрией, которая повторяет волны, упомянутые в названии мяча. Trionda имеет наименьшее число панелей среди всех мячей ЧМ.
«Конструкция из четырех панелей имеет намеренно глубокие швы, создающие поверхность, обеспечивающую оптимальную устойчивость в полете за счет достаточного и равномерного распределения сопротивления при движении мяча по воздуху, — отмечается на сайте ФИФА. — Кроме того, рельефные символы, видимые только вблизи, улучшают сцепление при ударах и ведении мяча в сырую или влажную погоду».
«Эти панели соединяются, образуя треугольник в центре мяча, отдавая дань уважения историческому союзу трех стран-хозяек, — говорится на сайте ФИФА. — Мяч украшен символикой каждой страны-хозяйки: кленовый лист — Канада, орел — Мексика, а звезда — США. Золотые элементы отдают дань уважения кубку чемпионата мира ФИФА, подчеркивая значимость сцены, на которой проходит главный турнир ФИФА. Trionda может похвастаться несколькими ключевыми инновациями в области производительности».
Технология Connected Ball во второй раз будет использована на чемпионате мира. Впервые это произошло на турнира 2022 года в Катаре — система помогает определять офсайды, пересечение линий мяча, а также касание игроком мяча в моментах назначения пенальти или удаления.
Что из себя представляет Connected Ball
- В мяч встроен сверхлегкий датчик инерциального измерительного блока (IMU) с частотой 500 Гц.
- Система подвески стабилизирует датчик внутри мяча, удерживая его на месте, не влияя на производительность мяча.
- Датчик передает данные сети антенн вокруг поля с помощью сверхширокополосной (UWB) технологии.
- Данные передаются в систему видеорегистрации матчей (VAR) и другие системы, такие как полуавтоматическая технология определения офсайда.
