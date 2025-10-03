Фото всех мячей чемпионатов мира по футболу

Какими мячами играли на чемпионатах мира по футболу. Фотогалерея

ФИФА презентовала мяч чемпионата мира 2026 года. Какими мячами играли на предыдущих мундиалях — в фотогалерее «РБК Спорт»

Мяч чемпионата мира по футболу 2026 года под названием Trionda (Фото: FIFA)

Фото: Wikipedia

В ходе первого в истории чемпионата мира, который прошел в 1930 году в уругвайском Монтевидео, играли мячом T-Model. В финале турнира встретились Уругвай и Аргентина. Гости отказались играть официальным мячом, который, по их мнению, давал преимущество сопернику.

В итоге стороны пошли на компромисс: первый тайм команды играли «аргентинским» Tiento, второй — T-Model, который был больше и тяжелее. Примечательно, что первый тайм выиграла Аргентина со счетом 2:1, однако после перехода на мяч T-Model уругвайцам не только удалось сравнять, но оформить перевес в два мяча — 4:2. Так Уругвай стал первым в истории чемпионом мира.

Фото: Wikipedia

Чемпионат мира-1934 прошел в Италии, которой в те годы руководил Бенито Муссолини. Власти страны подкупили членов шведского заявочного комитета, которые выставили кандидатуру своей страны на выборах места проведения второго в истории ЧМ, а затем сборную Греции, с которой итальянцы встретились в квалификации. В итоге сборная Италии выиграла ЧМ благодаря лояльности судей, которых на матчи выбирал лично Муссолини.

На втором в истории ЧМ играли мячом Federale 102, производителем которой был «Центральный совет по спортивному снабжению» (подведомственная властям организация). Впервые на ЧМ использовали мяч с аргентинской инновационной системой Superball, которая делала швы на мяче невидимыми. Ранее швы в мокрую погоду наносили порезы футболистам, которые в связи с этим часто играли в беретах. Теперь же проблему удалось устранить.

Фото: Wikipedia

Официальным мячом чемпионата мира-1938 является Allen, созданный одноименной компанией. Мяч ЧМ впервые имел белый хлопковый шнурок вместо кожаного, закрывающий камеру. Allen стал последним мячом в истории ЧМ со шнурком.

Первый послевоенный чемпионат мира прошел в Бразилии. Впервые в истории мяч для турнир произвела не компания из принимающей страны. Superball Duplo T разработала аргентинская Tossolini — Valbonesi-Polo & Cia. Этот первый мяч без шнурка и со шприцевым клапаном, но при этом он был стандартным 12-панельным.

На чемпионате мира-1954 в Швейцарии впервые был использован 18-панельный мяч. Swiss World Champion разработан компанией Kost Sport из Базеля.

ФИФА выбрала официальный мяч чемпионата мира-1958 в Швеции из 102 кандидатов в ходе слепого теста. Победителем конкурса стал Top Star от компании Sydsvenska Läder — och Remfabriken из шведского Энгельхольма.

Мячи чемпионата мира 1958 года были желто-белыми, но в финале играли белым. Мяч впервые имел 18 панелей, ранее число панелей не превышало 13.

На ЧМ-1962 в Чили использовался мяч Crack, произведенный местным мастером Кустодио Саморой Онорато. Мяч вызвал недовольство европейцев.

В частности, судья стартового матча Кен Астон потребовал заменить Crack на европейский. Также многие европейские команды отказывались играть этим мячом. В результате матчи ЧМ проводили с разными мячами, среди которых был и шведский Top Star.

Для единственного в истории Великобритании чемпионата мира (1966) мяч изготовила местная экипировочная компания Slazenger. Challenge 4-Star был выбран в ходе слепого теста. В финале использовалась оранжевая версия вместо привычной коричневой.

Slazenger впоследствии ушла из футбола и сконцентрировалась на теннисе, крикете и других национальных видах спорта. Компания является рекордсменом по самому длительному спонсорству в спорте. В частности, она партнер Уимблдонского турнира с 1902 года.

Challenge 4-Star — последний мяч, который не был изготовлен Adidas.

К чемпионату мира 1970 года в Мексике Adidas подготовила первый в истории 32-панельный черно-белый мяч — Telstar. (Фото: FIFA)

К чемпионату мира 1970 года в Мексике Adidas подготовила первый в истории 32-панельный черно-белый мяч — Telstar.

Фото: Imago / Global Look Press

Adidas к чемпионату мира-1974 в ФРГ создала Telstar Durlast — первый водонепроницаемый мяч с полиуретановым покрытием, устойчивым к износу.

Фото: Wikipedia

В 1978 году на чемпионате мира в Аргентине играли мячом Tango. Это первый мяч, который стал официальным на ЧМ, Евро и Олимпийских играх (до 1988 года).

Фото: Imago / Global Look Press

Официальным мячом ЧМ-1982 в Испании стал Tango España. Это первый мяч из смеси натуральной кожи и синтетического материала. В остальном он ничем не отличается от Tango.

Фото: Imago / Global Look Press

К ЧМ-1986 в Мексике был представлен Azteca, созданный полностью из синтетического материала. При этом каждый слой обладал различными свойствами, чтобы придать мячу прочность, сохранить свою форму и быть полностью водонепроницаемым. Это также первый мяч с уникальным дизайном — на нем изображены орнаменты из фресок ацтеков.

Фото: Imago / Global Look Press

Мяч ЧМ-1990 в Италии называется Etrusco Unico, на котором изображен этрусский лев. Мяч снова был полностью изготовлен из слоев полностью синтетического волокна, включая слой латекса для обеспечения стабильности и сопротивления разрыву, слой неопрена для придания мячу водонепроницаемости и внешнюю оболочку из полиуретана для стойкости к истиранию и хорошего качества отскока.

Фото: Imago / Global Look Press

К чемпионату мира-1994 в США изготовили мяч Questra с дизайном космической темы. Мяч также использовался на Евро и Олимпиаде 1996 года.

Фото: Imago / ТАСС

На ЧМ-1998 во Франции играли мячом Tricolore. Это первый разноцветный мяч в истории чемпионатов мира.

Фото: Gary M.Prior / Getty Images

К первому в истории азиатскому ЧМ (2002), который прошел в Японии и Южной Корее, изготовили Fevernova. Фон мяча впервые в истории Adidas не был белым, а принт был межпанельным.

Фото: Imago / ТАСС

В 2006 году на ЧМ в Германии играли 14-панельным мячом Teamgeist. Впервые у каждой игры был индивидуальный мяч, на котором были напечатаны дата матча, стадион и названия команд с флагами.

Фото: Stuart Franklin / Getty Images

В 2010 году в первом в истории африканском ЧМ играли восьмипанельным мячом Jabulani. Для финального матча турнира в ЮАР подготовили золотой Jabulani, который назвали Jo'burg (неофициальное название Йоханнесбурга). Мячом были недовольны многие игроки, особенно вратари. Они жаловались на непредсказуемость мяча из-за аэродинамики.

Фото: mirafoto / Global Look Press

На ЧМ-2014 в Бразилии играли мячом Brazuca. Это первый мяч в истории чемпионатов мира, которому название выбрали болельщики. Мяч изготовлен из шести полиуретановых панелей, соединенных термическим способом. В финальной игре использовалась другая цветовая схема: зеленый, золотой и черный.

Фото: ZUMA Press / Global Look Press

К чемпионату мира в России создали мяч Telstar 18. Он посвящен мячу ЧМ-1970/1974 Telstar. В плей-офф использовался мяч Telstar Mechta, который отличался от предыдущей версии цветом (красный, черный, белый).

Фото: Imago / Global Look Press

На ЧМ-2022 в Катаре играли Al Rihla. Мяч был разработан с учетом экологичности. Впервые мяч ЧМ создан с использованием клея и чернил на водной основе. В финале команды сыграют мячом с другой расцветкой.

Фото: FIFA

На чемпионате мира 2026 года в 15-й раз подряд сыграют мячом Adidas.

Trionda — в переводе с испанского «три волны» и символизирует тот факт, что впервые три страны-хозяйки примут чемпионат мира. 23-й чемпионат мира пройдет в США, Канаде, Мексики с 11 июня по 19 июля.

Во второй раз подряд на чемпионате мира будет использован мяч с датчиком движения для определения офсайдов, пересечений линий, а также касаний игроком в спорных моментах.

Мяч произведен из четырех панелей с плавной геометрией, которая повторяет волны, упомянутые в его названии. Trionda имеет наименьшее число панелей среди всех мячей ЧМ.

«Конструкция из четырех панелей имеет намеренно глубокие швы, создающие поверхность, обеспечивающую оптимальную устойчивость в полете за счет достаточного и равномерного распределения сопротивления при движении мяча по воздуху, — отмечается на сайте ФИФА. — Кроме того, рельефные символы, видимые только вблизи, улучшают сцепление при ударах и ведении мяча в сырую или влажную погоду».