Реклама
КХЛ или РПЛ? Билет на какой матч обойдется дороже

Самый дорогой абонемент в КХЛ выставили на продажу за ₽80 тыс.
Новый сезон в КХЛ и РПЛ уже в разгаре. «РБК Спорт» решил разобраться, сколько стоит билет на хоккейный матч и дороже ли он, чем на футбол
Фото: Максим Константинов / ТАСС
Фото: Максим Константинов / ТАСС

В начале сентября стартовал новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«РБК Спорт» оценил цены в лиге, а также сравнил стоимость абонементов для хоккейных и футбольных клубов из одного города.

Сравнение стоимости билетов

Самый дешевый билет среди клубов КХЛ — у московского «Динамо» и казахстанского «Барыса». На последние ряды верхнего яруса (центр и боковой сектор) у московской команды придется отдать от ₽150 до ₽300, а у клуба из Астаны — 1000–1800 тенге (₽153–₽277 по текущему курсу). Также один из самых дешевых билетов в КХЛ на те же места можно приобрести у «Авангарда» — за ₽290.

Самый дорогой билет у «Барыса» в центральном секторе стоит всего 3400–4200 тенге (₽525–650), а у «Динамо» в том же секторе почти в пять раз дороже — ₽3500. VIP-билет на матч московского клуба обойдется от ₽15 тыс.

Одними из самых дешевых являются места за воротами. У большинства команд их средняя стоимость варьируется от ₽600 до ₽800. Самая низкая цена — за воротами у «Авангарда» (₽400), а у московского «Спартака» — в восемь раз дороже (₽3300).

Среди абонементов самый дешевый, который дает проход на все домашние матчи регулярного чемпионата, у ЦСКА — ₽4 тыс. Одна из минимальных цен и у «Барыса» — 40 тыс. тенге (₽6,3 тыс.). Самая высокая минимальная цена абонемента у «Ак Барса»: сходить на все домашние матчи сезона можно, заплатив от ₽20 тыс.

У всех клубов разная система лояльности и свои пакеты абонементов. Мы учитывали данные самых минимальных тарифов каждого клуба.

Билеты на матчи клубов КХЛ и РПЛ из одного города

В некоторых городах альтернативой хоккейных матчей служат футбольные. «РБК Спорт» сравнил цену посещения матчей по этим видам спорта в одних и тех же городах.

Цены на билеты указаны без льготных программ.

Наибольшая разница у самого дешевого билета в Казани: матчи «Рубина» можно посетить от ₽200, а за игру «Ак Барса» придется выложить почти в пять раз дороже — от ₽900.

Максимальная стоимость билетов клубов РПЛ выше, чем у КХЛ. В среднем самый дорогой билет в Москве на футбол обойдется примерно в ₽50 тыс., а на матчи КХЛ — в ₽5,2 тыс. Самая маленькая разница у команд из Казани: самый дорогой билет на «Ак Барс» стоит ₽2900, а на игру «Рубина» в РПЛ — ₽4000.

Во многих клубах действует своя система привлечения болельщиков. В сезоне 2025/26 хоккейный «Сочи» предлагает билеты в бизнес-ложу по цене от ₽3950 на домашние матчи. Примечательно, что этот бонус коснется матчей с участием команд «третьей категории»: «Барыс», «Лада», «Шанхай Дрэгонс» и «Амур». На игры с топовыми командами — ЦСКА, СКА «Динамо» (Москва) — билеты будут стоить по ₽7000.

Среди абонементов хоккейных клубов самая высокая минимальная цена у «Спартака» — от ₽17 тыс. У футбольной команды на сезон почти вдвое дешевле (₽9,1 тыс.).

Рассматривали максимальную стоимость абонементов не категории VIP.

Среди московских футбольных клубов абонемент «Спартака» — один из самых дорогих. Все матчи РПЛ можно посетить за ₽35,5 тыс. Если приобрести абонемент VIP, сумма варьируется от ₽55,7 тыс. до ₽289 тыс. Для сравнения: один из дорогих абонементов хоккейного «Спартака» — ₽67,4 тыс. Зато за VIP клуб заряжает до ₽161 тыс.

Наибольшая цена — у абонемента «Зенита», стоимость на центральном нижнем ярусе составляет почти ₽45 тыс. Самый дорогой абонемент у петербургского СКА стоит до ₽57 тыс. Абонемент VIP у «Зенита» — от ₽100 тыс. до ₽320 тыс.

Среди клубов КХЛ самый дорогой абонемент можно приобрести на «Ак Барс» — около ₽80 тыс. В казанском «Рубине» самый дорогой сезонный абонемент ₽17 тыс.

Многие клубы дают скидки для пенсионеров и детей. Например, у «Рубина» для всех зрителей до 18 лет, а также людей от 60 лет все билеты на матч 8-го тура с «Динамо» (Махачкала) стоят по ₽100 вне зависимости от сектора. У футбольного «Сочи» взрослые билеты варьируются в пределах от ₽950 до ₽9500, детские — ₽150–4750, а от 60 лет — ₽475–2000.

Важно учитывать, что у многих клубов КХЛ и РПЛ цена билетов зависит от уровня соперника. Например, на матч ЦСКА с аутсайдером «Балтикой» в 10-м туре цены начинаются от ₽1,5 тыс., а на игру против «Спартака» в 11-м туре — от ₽4 тыс. На матч в Кубке России против «Балтики» билеты на игру в секторах 507–508 и 511–512 армейской арены продаются от ₽114.

