Бивол и Бетербиев получат по $10 млн за бой за звание абсолютного чемпиона мира

Бивол и Бетербиев получат по $10 млн за чемпионский бой

По словам американского промоутера Боба Арума, в эту сумму входят спонсорские отчисления, процент от продажи билетов на бой, а также часть дохода с платных трансляций

Артур Бетербиев (Фото: Patrice Laroche / Global look press)

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол получат по $10 млн за бой за звание абсолютного чемпиона мира, сообщил американский промоутер Top Rank Боб Арум, который также является промоутером Бетербиева. Слова Арума приводит издание Boxing Kingdom в соцсети X.

Для Бивола и Бетербиева эти гонорары станут рекордными в карьере. Бивол никогда не получал за бой больше $5 млн, а Бетербиев — больше $2,1 млн.

Бой между россиянами состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бивол в своем последнем поединке 23 декабря 2023 года победил единогласным решением судей британца Линдона Артура, Бетербиев 14 января нокаутировал британца Каллума Смита.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На счету 39-летнего Бетербиева победы во всех 20 боях на профессиональном ринге. 33-летний Бивол также выиграл все свои 22 боя.