Марию Шарапову предложили ввести в Зал теннисной славы

Новые члены Зала славы будут объявлены в октябре. Конкурентами российской теннисистки стали американцы Боб и Майк Брайаны, а также канадец Даниэль Нестор

Мария Шарапова (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова номинирована на введение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США). Об этом сообщается в аккаунте Зала славы в соцсети Х.

На место в Зале славы также претендуют американцы Боб и Майк Брайаны и канадец Даниэль Нестор.

Чтобы быть избранным в Зал славы, кандидат должен получить 75% или более голосов жюри. Кроме того, болельщики могут также проголосовать за номинантов на сайте Зала славы, кандидаты получат за это дополнительные проценты. Голосование продлится до 12 сентября. Новые члены Зала славы будут объявлены в октябре.

37-летняя Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех соревнованиях серии «Большого шлема». Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open. Спортсменка завершила карьеру в феврале 2020 года.

За свою карьеру Шарапова заработала $38,7 млн призовых, это четвертый результат в истории женского тенниса. Она была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире 11 лет подряд, Forbes оценивает ее состояние в $220 млн (данные от 2022 года).