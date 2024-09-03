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Японец Иноуэ сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Иноуэ сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе
Наоя Иноуэ победил ирландца Ти Джея Дохени техническим нокаутом в седьмом раунде и во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе
Наоя Иноуэ
Наоя Иноуэ (Фото: Toru Hanai / Getty Images)

Японский боксер Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,22 кг). В Токио он победил ирландца Ти Джея Дохени.

Поединок завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

Иноуэ владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 31-летний спортсмен во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории.

На счету японца теперь 28 побед и ни одного поражения. 37-летний Дохени потерпел пятое поражение в карьере при 26 победах.

Иноуэ ранее был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг), завоевывал чемпионские пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).

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