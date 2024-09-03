Футбольные клубы совершили летом рекордное количество трансферов

ФИФА подсчитала, что было проведено более 10,9 тыс. международных трансферов, что является новым рекордом. Клубы потратили более $6,4 млрд, что является второй по величине суммой за всю историю

Фото: Harold Cunningham / Getty Images

ФИФА на своем сайте опубликовала отчет по летнему трансферному окну — с июня по 2 сентября.

В мужском футболе на трансферы было потрачено в общей сложности более $6,4 млрд, что является второй по величине суммой за всю историю (в прошлом сезоне было $7,43 млрд). Кроме того, было зарегистрировано более 10,9 тыс. международных трансферов, что является новым рекордом.

Больше всего на трансферы потратили английские клубы — $1,69 млрд. Наибольшее количество трансферов на вход также было совершено клубами из Англии (523 футболиста), далее следуют клубы из Бразилии (469) и Португалии (444). По продажам тоже лидирует Англия ($1,25 млрд). Далее следуют Франция ($756 млн) и Испания ($556 млн).

Российские клубы потратили $76,2 млн на покупку футболистов (при этом трансферное окно еще открыто). Они подписали 116 игроков, продали — 110. На продажах российские команды заработали $30,3 млн.