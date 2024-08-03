Украина завоевала первое золото Олимпиады в Париже

Второе место заняли фехтовальщики из Южной Кореи, а третье — из Японии.

Сборная Украины по фехтованию (Фото: Zhang Hongxiang / Global look press)

Сборная Украины по фехтованию завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Париже. В финале украинцы оказались точнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.

Бронзовые награды достались японкам, которые победили француженок со счетом 45:40.

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