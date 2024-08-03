Украина завоевала первое золото Олимпиады в Париже
Сборная Украины по фехтованию завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Париже. В финале украинцы оказались точнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.
Бронзовые награды достались японкам, которые победили француженок со счетом 45:40.
Материал дополняется.
Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС
Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера
ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram