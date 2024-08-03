 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Украина завоевала первое золото Олимпиады в Париже

Второе место заняли фехтовальщики из Южной Кореи, а третье — из Японии.
Сборная Украины по фехтованию&nbsp;
Сборная Украины по фехтованию  (Фото: Zhang Hongxiang / Global look press)

Сборная Украины по фехтованию завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Париже. В финале украинцы оказались точнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.

Бронзовые награды достались японкам, которые победили француженок со счетом 45:40.

Материал дополняется.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
сборная Украины Олимпиада Олимпийские игры
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Суд 23 августа пересмотрит приговор экс-главе Хабаровского края ФургалуПолитика, 22:20
Украина завоевала первое золото Олимпиады в ПарижеСпорт, 22:11
СК проверит данные об избиении полицией участника боев на УкраинеОбщество, 22:08
На Кубани ликвидировали аварию, оставившую без воды 50 тыс. человекОбщество, 21:55
Провалившая гендерный тест боксерша гарантировала себе медаль ОлимпиадыСпорт, 21:55
В Мытищах завели дело против рехаба, где незаконно удерживали пациентовОбщество, 21:52
Гладков сообщил о громких звуках в Белгороде и области из-за работы ПВОПолитика, 21:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Спортсмен снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился шансов на медальСпорт, 21:27
Россиянка Дудакова впервые проиграла в карьере в UFCСпорт, 21:21
В результате атак ВСУ три жителя Белгородской области получили раненияПолитика, 21:13
В Британии начнутся клинические испытания мозгового имплантата из графенаТехнологии и медиа, 21:13
Первая медаль Казахстана в гимнастике. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:01
SpaceX перенесла пуск ракеты с грузовым кораблем Cygnus из-за непогодыТехнологии и медиа, 20:58
Казахстанский гимнаст обошел американца и взял серебро Олимпиады на конеСпорт, 20:57