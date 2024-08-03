Россиянка Дудакова впервые проиграла в карьере в UFC

Бой между Викторией Дудаковой и Сэм Хьюз продлился все три раунда. Американке отдали победу раздельным решением судей

Виктория Дудакова (Фото: ALI HAIDER / ТАСС)

Россиянка Виктория Дудакова проиграла американке Сэм Хьюз в бое UFC, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок продлился все три раунда. Американке отдали победу раздельным решением судей — 30–27, 28–29, 28–29.

В течение трех раундов россиянка неоднократно проводила успешные тейкдауны, но финишировать соперницу досрочно ей не удалось. Хьюз также неплохо атаковала, нанося точные удары по Дудаковой. В начале третьего раунда россиянка неподготовленно провела проход в ноги, из-за чего оказалась под соперницей, но сумела встать и ответить результативным тейкдауном. Однако ее активность не помогла избежать поражения.

Для Дудаковой это поражение стало первым в карьере при восьми победах.

Девушка — представительница минимальной весовой категории (до 52,2 кг). Она является чемпионкой Европы по ММА 2019 года и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Дудакова с детства занималась плаванием и уже с 13 лет входила в состав сборной России, а также смогла стать многократной чемпионкой страны среди юниоров. Однако позже она сменила вид спорта.