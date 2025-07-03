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Спорт ,  
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РФС объяснил дисквалификацию футболиста на год за «перевод другу»

Комитет по этике счел, что Писарский косвенно поучаствовал в беттинге, дав другу денег на ставки, в том числе на матч его команды. В действиях форварда не увидели попыток повлиять на исход матча, но этим еще может заняться КДК
Владимир Писарский
Владимир Писарский (Фото: Официальный сайт ФК «‎Сочи» )

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский был отстранен на год (и еще три условно) комитетом по этике РФС, поскольку принял косвенное участие в процессе ставок на матч в букмекерской конторе. Об этом заявил глава комитета Андрей Стукалов, которого цитирует пресс-служба РФС.

Комитет установил, что игравший в аренде в «Сочи» Писарский в день стыкового матча с «Пари НН» перевел другу в долг крупную сумму денег. При этом футболист признал, что знал о планах друга сделать ставки, в том числе на невыход «Сочи» в РПЛ, за счет этих денег.

В первом матче (1:2) Писарский получил красную карточку в концовке первого тайма.

Комитет по этике не смог прийти к выводу о наличии в действиях Писарского попытки повлиять на исход матча, но этот вопрос еще может изучить контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока, ранее называл обвинения в адрес Писарского надуманными и утверждал, что «перевод другу денег в долг — это не ставка».

Писарскому 29 лет, в прошлом сезоне в 30 матчах за «Сочи» он забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

«Сочи» пробился в РПЛ, победив «Пари НН» во втором матче со счетом 3:1 (уже без Писарского).

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Сочи Владимир Писарский
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