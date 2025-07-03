Российский баскетболист в 17 лет перешел в мадридский «Реал»

«Перехват» ранее сообщил, что самый молодой игрок в истории Лиги ВТБ Егор Амосов из «Самары» подпишет с мадридцами контракт на год с возможностью продления и будет в основном играть за молодежку

Егор Амосов (Фото: Официальный сайт БК «‎Самара» )

Форвард «Самары» Егор Амосов заявил «Матч ТВ», что будет играть за мадридский баскетбольный клуб «Реал».

Ранее в четверг портал «Перехват» сообщил, что 17-летний Амосов подпишет контракт по схеме «1+1» и будет выступать в основном за юниорскую и молодежную команды.

После первого сезона игрок сможет вернуться в Россию или уехать в североамериканскую студенческую лигу NCAA, как это сделал задрафтованный в НБА под восьмым номером Егор Демин.

Амосов в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ провел за «Самару» 34 игры, в которых в среднем набирал 5,9 очка, делал 3,5 подбора и отдавал 1,5 передачи.

Он является самым юным игроком в истории мужской команды клуба и Лиги ВТБ.